¡Atención viajeros! El clima de Semana Santa en Argentina cambia drásticamente:

¿Cómo estará en Semana Santa? Foto: Foto generada con IA

Con el fin de semana XL cada vez más cerca, muchos comienzan a preguntarse cómo estará el tiempo durante Semana Santa en Argentina. Aunque aún faltan algunas semanas, los modelos de Meteored ya muestran señales claras sobre las tendencias climáticas para este período tan esperado. En este artículo te contamos qué indican los pronósticos iniciales, cuáles son las regiones que podrían tener mejor tiempo y qué esperar en términos de lluvias, temperaturas y cambios de masa de aire.

¿Qué dicen los primeros modelos meteorológicos?

Según las primeras proyecciones difundidas por Meteored, el panorama se presenta variable, con dos momentos bien diferenciados:

Una fase inicial con lluvias y tormentas, especialmente en el centro y norte del país. Un período posterior más estable, acompañado por el ingreso de aire frío que provocará un marcado descenso térmico.

Estos contrastes son típicos de la época, ya que Semana Santa suele ubicarse en plena transición estacional, donde los cambios bruscos son frecuentes.

Mar del Plata Foto: NA

¿Suben o bajan las temperaturas?

Los especialistas destacan que, tras algunos días inestables, se espera el ingreso de un frente frío que dejará temperaturas más bajas en buena parte del territorio argentino. En provincias del centro y norte, donde inicialmente dominarían las tormentas aisladas, el alivio térmico llegaría hacia mediados del fin de semana largo.

En Patagonia, en cambio, se prevé la continuidad de vientos intensos y condiciones típicas de otoño, con mañanas frías y probables precipitaciones dispersas.

¿Lloverá durante Semana Santa?

Los modelos indican que el arranque del fin de semana podría estar marcado por:

Tormentas aisladas en el centro y norte del país.

Lluvias intermitentes en Buenos Aires y alrededores.

Condiciones inestables en el NOA, que ya viene de jornadas con precipitaciones significativas.

Sin embargo, la segunda mitad del fin de semana muestra una tendencia más favorable, con mejora progresiva en gran parte del país.

¿Qué regiones tendrán mejor tiempo?

Si estás planeando una escapada, estas tendencias iniciales pueden ayudarte:

Mejores condiciones (hacia el final del finde)

Costa Atlántica

Centro del país

Región de Cuyo

Condiciones mixtas

Buenos Aires y el AMBA: lluvias al principio, mejora con frío después.

Clima más desafiante

Patagonia: viento y lluvias intermitentes.

Noroeste: inestabilidad persistente.

Lluvia en el AMBA Foto: Foto generada con IA

¿Qué recomiendan los meteorólogos?

Seguir la evolución día por día , porque marzo–abril es un período muy dinámico.

Consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional , sobre todo si planeás viajar.

Preparar alternativas: ropa liviana para los primeros días y abrigo para el final.

Conclusión: un fin de semana largo con de todo un poco

Los primeros modelos para Semana Santa en Argentina muestran un escenario típico del otoño temprano: inestabilidad inicial, tormentas en varias regiones y un marcado descenso térmico hacia el cierre del finde XXL.

Si pensás viajar, lo ideal es mantenerse informado y tener un plan flexible. Lo positivo: la tendencia apunta a que los últimos días serán más estables y frescos, ideales para quienes disfrutan de actividades al aire libre sin calor extremo.