Durante la mañana, Santa Cruz experimentará algo de nubosidad parcial junto con temperaturas mínimas que pueden llegar hasta los 4.7°C, lo cual indica que será una jornada fresca al inicio. Con una máxima de 40.5°C, el clima en Santa Cruz mostrará un contraste térmico significativo a lo largo del día. La ciudad estará bajo influencia de una brisa persistente, generando vientos que alcanzarán hasta 25 km/h, aportando frescura a la sensación térmica en varias áreas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y noche, las condiciones del clima seguirán siendo parcialmente nubosas. Se pronostican temperaturas en ascenso, alcanzando valores cercanos a los 39°C, antes de descender nuevamente al caer la noche. En cuanto al viento, se espera que continúe soplando con una intensidad similar durante toda la jornada, brindando un alivio en las horas más calurosas.