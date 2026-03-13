En la mañana de este viernes 13 de marzo de 2026, Misiones presentará un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas rondarán los 6.8°C y la humedad alcanzará niveles de hasta el 97%. Los vientos soplarán moderados, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, por lo que es aconsejable estar preparado para enfrentar el fresco matinal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Hacia la tarde, el clima se mantendrá con un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas que podrían llegar a los 18.2°C. La intensidad del viento se mantendrá estable, alrededor de los 10 km/h, con rachas que podrán alcanzar los 16 km/h. Durante la noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, asegurando una jornada sin precipitaciones en la región.

La humedad seguirá siendo elevada, cerca del 97%, por lo que las capas adicionales pueden ser útiles si planeas actividades al aire libre al final del día. Además, el sol saldrá a las 06:56 y se pondrá a las 17:57, brindando un día amplio para disfrutar de las actividades planificadas.