Mañana en Neuquén

En la mañana de hoy, Neuquén experimentará un clima parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 4.9°C, por lo que te recomendamos abrigarte adecuadamente si planeas salir temprano. La probabilidad de precipitación es baja, con un nivel de humedad que se mantendrá moderado. Además, los vientos soplarán desde el oeste a una velocidad máxima de 27 km/h, proporcionando una brisa ligera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para el transcurso de la tarde y noche, Neuquén mantendrá el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas se elevarán hasta un máximo de 17°C durante el día. A medida que la noche avanza, la temperatura comenzará a descender gradualmente. Se espera que el nivel de humedad aumente con el paso de las horas, brindando una sensación térmica fresca. Los vientos se moderarán, con ráfagas que pueden alcanzar hasta 13 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 13 de marzo de 2026

Para los interesados en observar los eventos astronómicos, el amanecer en Neuquén será a las 08:22, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 18:16. Estos momentos ofrecen oportunidades únicas para capturar hermosas imágenes del paisaje.