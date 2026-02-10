Lluvias en el AMBA. Foto: NA

El pronóstico marca un alivio a las temperaturas que siguen creciendo en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Es que esta semana tendrá lluvias, que pueden sorprender a los distraídos que salen sin paraguas para afrontar sus rutinas.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se acercan tormentas que tendrán poca intensidad pero que serán suficientes para disminuir las cifras del termómetro.

Lluvias y tormentas. Foto: NA

En detalle, llegarán tormentas aisladas en la madrugada del miércoles 11 de febrero en Buenos Aires. La probabilidad es del 40%, por lo que podría tratarse de una lluvia breve, aunque con intensidad en la mitad de la semana.

Llegan nuevas tormentas a Buenos Aires. Foto: SMN

Previamente, durante el martes 10, se espera un cielo entre ligeramente y algo nublado a lo largo de la jornada. Con respecto a la temperatura, será el día más caluroso de la semana, ya que la máxima alcanzará los 34°, mientras que la mínima estará en 22°.

Esto cambiará desde el miércoles, ya que las cifras pasarán a estar entre los 23° y 31°. Además, luego de las tormentas que se esperan para las primeras horas del día, el cielo pasará a estar parcialmente nublado hasta la tarde, para terminar la jornada con mayormente nublado.

Además, habrá ráfagas de viento intensas durante la mañana del miércoles 11, con picos de 50 kilómetros por hora.

Clima extendido en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Baja la temperatura: cómo sigue el clima esta semana en Buenos Aires

Miércoles 11 de febrero: entre 10% y 40% de probabilidades de lluvia. Cielo parcialmente nublado con una mínima de 23 °C y máxima de 31 °C.

Jueves 12 de febrero: baja la temperatura. Cielo parcialmente nublado, con una mínima de 21 °C y máxima de 27 °C. También se prevé un 10% de probabilidad de lluvia durante la tarde.

Viernes 13 de febrero: mínima de 21 °C y máxima de 29 °C. El cielo estará parcialmente nublado durante todo el día.

Recomendaciones del SMN ante tormentas