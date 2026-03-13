Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 13 de marzo de 2026
Pronóstico del tiempo en Santa Cruz para la mañana
Hoy en Santa Cruz, la ciudad recibirá una jornada con temperaturas mínimas de 3.4°C, escarchas moderadas y un clima parcialmente nuboso. A lo largo de la mañana, se alcanzará una temperatura máxima de 7.3°C. No se prevé precipitaciones significativas, lo que proporcionará un clima estable durante las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Durante la tarde y la noche, el clima continuará presentándose con cielos parcialmente nubosos. Con una humedad relativa máxima del 90%, los vientos serán más perceptibles, alcanzando hasta 30 km/h, lo cual puede incidir en la sensación térmica. La noche cerrará fría, con temperaturas que podrían mantenerse por debajo de los 5°C.
Se recomienda vestir en capas para afrontar los cambios de temperatura durante el día, y la visibilidad se mantendrá óptima.