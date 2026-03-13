Pronóstico del tiempo en Santa Cruz para la mañana

Hoy en Santa Cruz, la ciudad recibirá una jornada con temperaturas mínimas de 3.4°C, escarchas moderadas y un clima parcialmente nuboso. A lo largo de la mañana, se alcanzará una temperatura máxima de 7.3°C. No se prevé precipitaciones significativas, lo que proporcionará un clima estable durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y la noche, el clima continuará presentándose con cielos parcialmente nubosos. Con una humedad relativa máxima del 90%, los vientos serán más perceptibles, alcanzando hasta 30 km/h, lo cual puede incidir en la sensación térmica. La noche cerrará fría, con temperaturas que podrían mantenerse por debajo de los 5°C.

Se recomienda vestir en capas para afrontar los cambios de temperatura durante el día, y la visibilidad se mantendrá óptima.