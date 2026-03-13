Hoy en Tucumán, el clima comienza con un cielo parcialmente nuboso. A primera hora de la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 8.5°C, lo que sugiere un comienzo fresco. A lo largo del día, la temperatura irá en aumento hasta alcanzar los 22.4°C, que es la máxima prevista. Los vientos serán moderados, con una velocidad media de alrededor de 22 km/h. La humedad se mantendrá en valores altos, cercanos al 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para la tarde y noche en Tucumán, se prevé que las condiciones de cielo parcialmente nuboso continúen. Las temperaturas podrían mantenerse agradables, oscilando en torno a los 22.4°C durante las horas de la tarde. El viento continuará soplando a una velocidad media, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable. No se esperan precipitaciones relevantes durante el día, por lo que se recomienda disfrutar de las actividades al aire libre con tranquilidad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 13 de marzo de 2026

El amanecer en Tucumán se producirá a las 06:30, mientras que el crepúsculo civil terminará alrededor de las 18:36. Aunque el sol se pondrá poco después de las 18:00, quedarán unos minutos de luz crepuscular. Por otro lado, la luna saldrá esta noche a las 17:56 y se ocultará a las 05:56 del día siguiente, completando así el panorama de observaciones astronómicas para el día.