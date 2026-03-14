Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 14 de marzo de 2026
Pronóstico del tiempo en Catamarca para la mañana
El [clima](https://www.canal26.com/clima-de-hoy-en-argentina) en Catamarca, durante la mañana de hoy, se presentará con condiciones despejadas. Las temperaturas mínimas llegarán a los 6.4°C, brindando un inicio de día fresco. La velocidad del viento alcanzará hasta los 10 km/h, lo que podría hacer que la mañana se sienta un poco más fría. La humedad relativa es del 37%, creando un ambiente seco y agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Para la tarde y noche, Catamarca mantendrá su tendencia de cielos despejados. La temperatura máxima alcanzará los 23.7°C, proporcionando una jornada templada. Se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando picos de hasta 21 km/h. Esto, combinado con una humedad que podría llegar a un 65%, dará una sensación agradable a lo largo del día.