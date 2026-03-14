Durante la mañana de hoy en Mendoza, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán frescas, con un mínimo de 6.6°C. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad máxima de 22 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura adicional. La humedad relativa podrá incidir en la percepción térmica a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y la noche, el cielo permanecerá con nubosidad parcial. La temperatura máxima alcanzará los 17.5°C, ideal para disfrutar actividades al aire libre. No se espera precipitación, por lo que la probabilidad de lluvia es nula durante este período. El viento continuará soplando, pero se mantendrá dentro de un rango moderado.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Se sugiere vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día. No olviden hidratarse adecuadamente, ya que la sensación térmica podría variar debido a los niveles de humedad. Un paraguas no será necesario.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de marzo de 2026

Hoy, el amanecer en Mendoza será a las 8:34 a.m. y el atardecer a las 6:35 p.m., proporcionando un extenso periodo de luz solar para disfrutar al máximo del día.