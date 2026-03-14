Hoy en Salta, experimentaremos un comienzo de jornada con clima mayormente soleado, aunque con algunas nubes dispersas. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 3.4°C, asegurando un inicio fresco. A medida que amanezca, el termómetro subirá lentamente, con una humedad alrededor del 91%, haciendo que el aire se sienta un poco más denso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y la noche, el sol seguirá dominando la escena, pero con algunas nubes que no apartarán el buen tiempo. Las temperaturas se elevarán a un máximo de 21.2°C. El viento, acompañado de ráfagas ocasionales, soplará a una media de 5 km/h, aportando un fresco respiro. No se espera precipitación para hoy, así que los paraguas pueden quedarse en casa.

Nota: Para los que aman las actividades al aire libre, el día promete ser ideal. Asegúrese de mantenerse hidratado a pesar de la baja temperatura inicial.