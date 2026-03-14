Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 14 de marzo de 2026
Clima Salta
Hoy en Salta, experimentaremos un comienzo de jornada con clima mayormente soleado, aunque con algunas nubes dispersas. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 3.4°C, asegurando un inicio fresco. A medida que amanezca, el termómetro subirá lentamente, con una humedad alrededor del 91%, haciendo que el aire se sienta un poco más denso.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Durante la tarde y la noche, el sol seguirá dominando la escena, pero con algunas nubes que no apartarán el buen tiempo. Las temperaturas se elevarán a un máximo de 21.2°C. El viento, acompañado de ráfagas ocasionales, soplará a una media de 5 km/h, aportando un fresco respiro. No se espera precipitación para hoy, así que los paraguas pueden quedarse en casa.
Nota: Para los que aman las actividades al aire libre, el día promete ser ideal. Asegúrese de mantenerse hidratado a pesar de la baja temperatura inicial.