Clima; lluvias; tormentas. Foto: Unsplash.

Tras un domingo de calor intenso y cielo algo nublado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cambio de tiempo para el inicio de la semana, con lluvias y tormentas que aparecerán entre el lunes y el martes. Cabe destacar que el SMN emitió una alerta amarilla para gran parte de Buenos Aires.

Según el pronóstico, para el lunes 16 de marzo se espera una jornada inestable, con probabilidad de precipitaciones durante la tarde y la noche, mientras que el martes 17 será el día con mayor probabilidad de tormentas, especialmente en horas de la mañana y la tarde. Además, las temperaturas comenzarán a descender: luego de una máxima de 32°C el domingo, el termómetro bajará a 29°C el lunes y a 26°C el martes.

Clima para el inicio de semana. Foto: SMN.

El ingreso de aire más fresco también traerá alivio después de varios días de calor, y hacia el miércoles mejorarán las condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado y una mínima de 16°C.

Para quienes tengan actividades al aire libre o deban movilizarse por la ciudad, se recomienda salir con paraguas y estar atentos a posibles cambios en el pronóstico, ya que las lluvias podrían presentarse de forma intermitente durante el arranque de la semana.

Lluvias y tormentas. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Alerta amarilla por tormentas

Para este lunes, varias provincias del centro y norte argentino aparecen bajo alerta amarilla por tormentas, un nivel que advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes puntuales.

Entre las zonas alcanzadas se encuentran sectores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, donde se prevén lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Alerta amarilla para gran parte de Buenos Aires. Foto: SMN.

En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires, el lunes se presentará con nubosidad abundante y probabilidad de precipitaciones durante gran parte del día, mientras que el martes podría registrarse el pico de inestabilidad, con tormentas más generalizadas.

Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas