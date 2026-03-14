Vuelven las lluvias Foto: Foto generada con IA

Un giro abrupto del clima golpeará la región en las próximas horas y traerá un alivio inmediato tras varios días de calor sofocante. De acuerdo con el pronóstico actualizado, un evento meteorológico intenso, acompañado por tres horas continuas de lluvias fuertes, marcará el quiebre definitivo de la ola de calor.

Del agobio extremo al alivio: así será el cambio brusco

El escenario actual viene cargado de temperaturas elevadas que se intensificarán antes del gran descenso.

Domingo: se espera una máxima de 30°.

Lunes: será el día más caliente de toda la secuencia, con marcas que llegarán a 32°.

Pero el alivio llegará rápidamente y de forma drástica: en apenas 24 horas, la temperatura se desplomará casi 20 grados, transformando el ambiente y cerrando la etapa más dura del calor.

Lluvia en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

Martes: el día del “tormentón”

El momento crítico del cambio ocurrirá el martes 17 de marzo, cuando el sistema de inestabilidad ingrese de lleno. El pronóstico precisa que la lluvia más fuerte se desatará exactamente a las 12:00, con un núcleo principal de precipitaciones intensas que durará 180 minutos ininterrumpidos.

Durante ese período, se prevé:

Lluvias torrenciales al mediodía (9.4 mm).

Persistencia fuerte hasta las 15:00 , sumando otros 4 mm.

Una desaceleración posterior hacia las 18:00, cuando el fenómeno se reducirá a una lluvia leve.

En pocas palabras: un “tormentón” corto, violento y decisivo.

Aire frío y desplome térmico histórico

El impacto del frente frío será inmediato. Tras llegar a los 32° el lunes, la mínima del miércoles caerá hasta 15°, lo que implica una diferencia térmica de 17 grados en apenas un día.

Es una de las caídas más bruscas del mes y marcará una transición abrupta hacia condiciones mucho más estables y amigables.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

¿Qué pasará después del temporal?

Superado el evento principal, la semana continuará con temperaturas propias de un fin de verano más equilibrado:

Máximas entre 24° y 25° , con aire más fresco.

Menor humedad , especialmente tras el pasaje del frente frío.

Un patrón más estable sin fenómenos severos a la vista.

Estas condiciones permitirán retomar actividades al aire libre sin la sensación térmica sofocante que dominó los últimos días.

¿Por qué se da un cambio tan fuerte?

Eventos así suelen coincidir con la llegada de masas de aire frío que desplazan sistemas cálidos muy instalados en superficie. Cuando estos frentes se combinan con humedad acumulada, el resultado es un estallido breve pero muy intenso de lluvias y tormentas.

El dato clave es la duración exacta del núcleo tormentoso, que esta vez está definida con precisión de reloj: tres horas calculadas, algo que no siempre se puede prever con tanta claridad.

Prepararse: recomendaciones para la población

Aunque no se espera un fenómeno peligroso, sí conviene tomar algunas precauciones:

Evitar circular durante el horario crítico (12:00–15:00).

Asegurar objetos sueltos en balcones o patios.

Mantener cargado el celular ante eventuales cortes breves.

Revisar desagües y canaletas por posibles anegamientos rápidos.

El martes marcará un antes y un después en la semana:tres horas de tormenta intensa, un desplome térmico histórico y el final de la ola de calor.

Un combo contundente que transformará el ambiente en cuestión de minutos y dará paso a días mucho más agradables.