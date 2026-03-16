Pronóstico del clima para la mañana

El clima en Tierra del Fuego esta mañana se presenta con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas se rondarán los -0.6°C, lo que genera un ambiente bastante fresco. El viento soplará con una velocidad máxima de 11 km/h desde la dirección sur, sin provocar grandes alteraciones climáticas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde, la temperatura aumentará, alcanzando un máximo de 2.9°C. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso, y la probabilidad de precipitación es muy baja, alrededor del 0%. Hasta la noche, se espera que las condiciones sigan iguales. La humedad alcanzará un 99%, lo que puede generar una sensación térmica de mayor frío.