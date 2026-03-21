Cómo estará el clima en el AMBA Foto: Foto generada con IA

El fin de semana largo llega con un clima cambiante en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Si estabas planeando una escapada, una reunión familiar o simplemente organizar actividades al aire libre, el pronóstico trae novedades clave: lluvias intensas, un marcado descenso térmico y un domingo que se perfila como el mejor día para ver el sol. A continuación, el detalle con información actualizada del Servicio Meteorológico Nacional y medios especializados.

Sábado: el día más complicado del fin de semana

Si estás pensando en actividades al aire libre el sábado, mejor replantearlo. Tanto Meteored como el SMN alertan que será el día más inestable, con lluvias y tormentas que pueden darse desde la madrugada y mantenerse durante gran parte del día. Hay probabilidad de tormentas aisladas entre 40% y 70%, especialmente durante la mañana y el mediodía.

Además, un proceso de ciclogénesis, muy mencionado en los reportes meteorológicos recientes, será clave. Este fenómeno favorecerá la formación de tormentas más organizadas y precipitaciones que podrían dejar acumulados entre 20 y 50 mm, según Meteored, lo que representa un volumen significativo para la región en este inicio de otoño.

Hacia la tarde, el ingreso del viento sur y el “pampero” ayudarán a limpiar el cielo progresivamente, aunque el descenso térmico será notable. La temperatura caerá desde los 25 °C hacia valores cercanos a los 19 °C durante la noche, acompañada por ráfagas más intensas.

Lluvias Foto: Foto generada con IA

En síntesis:

Lluvias fuertes

Tormentas aisladas

Viento y descenso térmico

No es un buen día para planes al aire libre

Domingo: el gran respiro y el regreso del sol

Buenas noticias: el domingo será, según todos los pronósticos, el mejor día del fin de semana largo.

Se anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y con temperaturas más agradables, entre 15 °C y 24 °C. Se confirma que el sol será protagonista, con un ambiente fresco por la mañana y más templado por la tarde.

Se destaca que la jornada será ideal para actividades al aire libre, con cielo despejado durante la mayor parte del día y un clima muy estable.

En resumen, el domingo será perfecto para quienes buscan un descanso al sol luego de un sábado pasado por agua.

Buenos aires; Argentina; Obelisco. Foto: Pixabay.

Lunes: vuelve la inestabilidad

Aunque el domingo trae alivio, el buen tiempo durará poco. Otros reportes indican que un frente cálido retornará el lunes, trayendo humedad e inestabilidad, y aumentando la probabilidad de nuevas lluvias y tormentas entre el lunes y el martes.

Entonces, ¿saldrá el sol en el AMBA durante el fin de semana largo?

Sí, pero solo el domingo. El sol reaparecerá con fuerza después de un sábado muy inestable, convirtiéndose en el mejor día para disfrutar al aire libre.