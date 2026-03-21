Clima esperado en Corrientes por la mañana

En la mañana de hoy, el clima en Corrientes estará parcialmente nuboso con temperaturas comenzando desde los 8.2°C. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones. La humedad se mantendrá en torno al 94%, lo que podría hacer que el día se sienta un poco más húmedo de lo normal. Vientos suaves del este soplarán a una velocidad media de 22 km/h, proporcionando un alivio refrescante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde, las condiciones seguirán siendo similares, con temperaturas alcanzando máximos de 18.8°C. El cielo estará parcialmente cubierto, pero aún sin probabilidad de lluvias. Para la noche, las nubes persistirán, aunque sin significativas variaciones en las condiciones del tiempo. El viento se mantendrá a un ritmo constante, contribuyendo a las agradables condiciones nocturnas. La humedad disminuirá ligeramente, asegurando un ambiente más seco.