Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este sábado 21 de marzo de 2026
Clima Corrientes
Clima esperado en Corrientes por la mañana
En la mañana de hoy, el clima en Corrientes estará parcialmente nuboso con temperaturas comenzando desde los 8.2°C. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones. La humedad se mantendrá en torno al 94%, lo que podría hacer que el día se sienta un poco más húmedo de lo normal. Vientos suaves del este soplarán a una velocidad media de 22 km/h, proporcionando un alivio refrescante.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Durante la tarde, las condiciones seguirán siendo similares, con temperaturas alcanzando máximos de 18.8°C. El cielo estará parcialmente cubierto, pero aún sin probabilidad de lluvias. Para la noche, las nubes persistirán, aunque sin significativas variaciones en las condiciones del tiempo. El viento se mantendrá a un ritmo constante, contribuyendo a las agradables condiciones nocturnas. La humedad disminuirá ligeramente, asegurando un ambiente más seco.