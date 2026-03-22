Clima hoy en Buenos Aires: qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo 22 de marzo y cómo seguirá la semana Foto: Unsplash

Después de un sábado marcado por inestabilidad y lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mejora en las condiciones del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un domingo más estable y sin precipitaciones.

Según el organismo, la jornada dominical presentará marcas térmicas que oscilarán entre los 14 y los 24 grados, con buena presencia de sol y sin probabilidades de lluvias.

La mañana se sentirá fresca debido al ingreso de viento del sur, lo que provocará un descenso en la temperatura durante las primeras horas del día.

Clima hoy en Buenos Aires: qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo 22 de marzo y cómo seguirá la semana Foto: argentina.gob.ar

Con el correr de las horas, el viento irá rotando hacia el este, favoreciendo una tarde más templada y agradable, ideal para actividades al aire libre.

El pronóstico extendido

En tanto, para el lunes se espera un leve cambio en las condiciones. La temperatura mínima subirá hasta los 17 grados, mientras que la máxima descenderá levemente hasta los 22. El cielo se presentará mayormente nublado durante gran parte de la jornada, aunque sin probabilidades de precipitaciones.

En tanto, el martes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, será el día más soleado del descanso extendido.

El pronóstico anticipa un cielo algo nublado con una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 23°C. El viento soplará con suavidad y no se prevén fenómenos adversos en ninguna zona del conurbano bonaerense.

De esta manera, el inicio de la semana estará marcado por un clima estable, con temperaturas moderadas y sin fenómenos adversos, en contraste con el escenario inestable del día previo.