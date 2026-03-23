Vuelven las lluvias a Buenos Aires. Foto: IA/Canal26

La semana comenzó con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y lluvias aisladas en varias zonas del país. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con el correr de las horas, las condiciones se inestabilizarán aún más y por la tarde se prevén chaparrones en distintos puntos de la región.

Para la noche, en tanto, el cielo se mantendría mayormente nublado, aunque con una mejora gradual en las condiciones.

Lluvias y cielo nublado en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

La temperatura para este lunes 23 de marzo de 2026

En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 17 grados y una máxima que rondará los 22 grados, en un contexto de tiempo húmedo e inestable.

El cambio en el pronóstico toma por sorpresa a muchos, ya que días atrás se anticipaban condiciones más estables. Sin embargo, el avance de un sistema de inestabilidad en la región modificó el escenario climático.

Desde el SMN recomiendan mantenerse informados ante posibles actualizaciones y tomar precauciones, especialmente durante la tarde, cuando podrían registrarse las precipitaciones más intensas.

De esta manera, el inicio de la semana estará marcado por un clima otoñal, con leve inestabilidad y temperaturas moderadas.

La buena noticia es que desde el martes y al menos hasta el jueves se esperan días a pleno sol, con temperaturas templadas y sin chances de lluvias en la Capital Federal y sus alrededores.