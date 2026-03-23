Frío en el AMBA. Foto: NA

El pronóstico del tiempo anticipa un cambio brusco en el termómetro de Buenos Aires y alrededores. Una profunda ciclogénesis, acompañada de una galerna procelosa, traerá ráfagas intensas y un marcado descenso de la temperatura durante el fin de semana largo.

Cómo estará el clima durante los feriados

El lunes se presentará con cierta inestabilidad: se esperan lluvias débiles durante la madrugada y la mañana, junto con ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 43 km/h. Aunque el cielo se abrirá parcialmente hacia el mediodía, el aire fresco persistirá, con máximas que rondarán los 21 °C y mínimas cercanas a los 13 °C.

El martes, feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, será la jornada más fría del fin de semana largo. La temperatura mínima podría descender hasta los 11 °C, y el viento constante, de entre 11 y 24 km/h, hará que la sensación térmica se ubique por debajo de los 10 °C durante las primeras horas del día.

Cómo estará el clima durante los feriados. Foto: Unsplash

Frente a este panorama, los especialistas recomiendan abrigarse con ropa adecuada, asegurar objetos sueltos en balcones y terrazas, y planificar con precaución las actividades al aire libre.

¿Qué es una galerna procelosa?

En términos climáticos, una galerna es un fenómeno súbito y violento, caracterizado por ráfagas de viento fuertes y cambios bruscos en la temperatura y la dirección del aire. Cuando se describe como “procelosa”, significa que el temporal es especialmente tormentoso y puede generar condiciones adversas de forma rápida y sorpresiva.

Cómo seguirá el clima durante la semana

Pronóstico del tiempo en el AMBA. Foto: Servicio Meteorológico Nacional.