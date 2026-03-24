Clima soleado, Buenos Aires. Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un martes con un marcado descenso de temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el inicio de una semana mayormente estable, aunque con cambios hacia el fin de semana.

Para este martes 24 de marzo, se espera una jornada completamente despejada, sin probabilidad de lluvias y con temperaturas que irán desde los 11 grados de mínima hasta los 23 de máxima. El viento será leve, lo que reforzará la sensación de un día otoñal pero agradable.

Soleado y fresco en la Ciudad

De cara a los días siguientes, el pronóstico indica una suba progresiva de la temperatura. Entre miércoles y viernes, las mínimas oscilarán entre los 15 y 18 grados, mientras que las máximas se ubicarán entre los 24 y 25 grados, con cielo mayormente despejado o parcialmente nublado.

Cómo estará el tiempo en el AMBA durante los próximos días y cuándo volverán las lluvias Foto: NA

Este comportamiento se enmarca en las condiciones típicas de marzo, con temperaturas moderadas y algunos días de lluvia aislados a lo largo del mes .

Cuándo volverán las lluvias

Sin embargo, el panorama podría cambiar hacia el fin de semana. Para el sábado se prevé el regreso de la inestabilidad, con probabilidad de chaparrones durante gran parte de la jornada, en línea con lo que suele ocurrir cuando ingresa aire más húmedo y se generan condiciones variables en la región .

El domingo y el lunes volverían las condiciones más estables, con temperaturas en ascenso y máximas que podrían alcanzar los 27 grados, marcando un leve repunte térmico.

De esta manera, la semana en el AMBA combinará un arranque fresco y soleado con varios días agradables, antes de un sábado con lluvias que obligará a sacar el paraguas.