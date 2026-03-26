Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias a Buenos Aires y por 48 horas:

Lluvias en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves 26 de marzo una jornada agradable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con temperaturas templadas y condiciones estables.

De acuerdo al pronóstico oficial, el día se presentará con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 27, en un contexto de buen tiempo y sin fenómenos significativos previstos.

Lluvias Foto: Foto generada con IA

Cómo sigue el clima en el AMBA

Si bien el panorama para los próximos días se mantendrá dentro de parámetros similares, parece afianzarse el sábado como fecha de regreso de la inestabilidad al AMBA. Pero el pronóstico del organismo nacional empeoró, ya que ahora prevé probabilidades de tormentas durante toda la jornada, junto a temperaturas de entre 20 y 25 grados.

Del mismo modo, el mal clima se extendería hacia el domingo, para cuando se esperan tormentas aisladas aunque solo en la madrugada y mañana, por lo que en la tarde llegaría la mejora, con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se estiman de entre 21 y 27 grados.

Pronóstico extendido

Viernes: mínima de 19°C y máxima de 27°C

Sábado: mínima de 21°C y máxima de 25°C (chances de lluvias)

Domingo: mínima de 22°C y máxima de 27°C (chances de lluvias)

Lunes: mínima de 23°C y máxima de 28°C

Martes: mínima de 23°C y máxima de 28°C

Tendencia de la semana

El pronóstico extendido muestra una continuidad de temperaturas templadas a cálidas, con mínimas en ascenso y máximas que se mantendrán cerca de los 27 y 28 grados.

De esta manera, el cierre de marzo en el AMBA estará marcado por condiciones mayormente estables, con jornadas ideales para actividades al aire libre y sin cambios bruscos en el corto plazo.

Dónde se esperan lluvias y granizo para este jueves 26 de marzo

Según informó el SMN, gran parte de la provincia de Jujuy estará bajo alerta este jueves por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo aislado, ráfagas intensas y abundantes lluvias en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, que pueden ser superados de manera local, según indicó el organismo oficial.

Recomendaciones del SMN ante lluvias