Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas matutinas alrededor de los 8.6°C. A lo largo de la mañana, las condiciones climáticas seguirán siendo estables, con una leve brisa que no superará los 5 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, se espera que el termómetro ascienda hasta alcanzar un máximo de 16°C. Las nubes seguirán presentes, manteniendo el cielo mayormente cubierto. En cuanto a la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, aunque se mantendrán agradables, siendo el momento propicio para actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Dado el viento moderado y la nubosidad, se recomienda tener a mano una chaqueta ligera si planea salir en la mañana o noche. Además, no olvide llevar un paraguas, ya que aunque la probabilidad de precipitación es baja, siempre es mejor estar preparado.

"Las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de un paseo bajo el sol de la tarde," según fuentes meteorológicas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 27 de marzo de 2026

Hoy el sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:50, ofreciendo un día con una duración de aproximadamente nueve horas y cincuenta minutos de luz solar. Asimismo, la fase de la luna es decreciente, con la salida de la luna programada para las 19:04.