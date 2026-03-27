Este viernes, el clima en Tucumán estará marcado por un cielo parcialmente nuboso durante todo el día. En la mañana, las temperaturas mínimas esperadas rondarán los 8.5°C, mientras que, a medida que avance la jornada, crecerán hasta alcanzar los 22.4°C de máxima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

A medida que la tarde progrese en Tucumán, el cielo seguirá parcialmente nuboso, con temperaturas agradables y viento moderado, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h. La humedad del ambiente se mantendrá en torno al 68%, lo que contribuirá a una sensación térmica confortable durante el día.

En la noche, la tendencia indica un descenso gradual de las temperaturas, acercándose nuevamente a cifras mínimas cercanas a 8.5°C. Se recomienda, en esa franja horaria, utilizar vestimenta adecuada para el ligero descenso térmico.