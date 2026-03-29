Otoño en Argentina Foto: Foto generada con IA

El mes de abril se presenta con un escenario climático que rompe con las expectativas clásicas del otoño argentino. Lejos de mostrar un descenso marcado de temperaturas, los últimos modelos meteorológicos sugieren un comienzo de mes dominado por valores térmicos superiores a lo normal, junto con fuertes contrastes en el régimen de lluvias según la región.

Los datos más recientes del modelo climático europeo (ECMWF), uno de los más confiables a nivel global, muestran que la transición hacia el otoño será lenta y heterogénea, con impactos directos en la vida cotidiana, el agro y la planificación de actividades al aire libre.

Temperaturas más altas de lo habitual: el calor se resiste a retirarse

Uno de los puntos que más llama la atención en las proyecciones para abril es la persistencia de temperaturas elevadas en amplias zonas del país. Gran parte del centro y norte argentino podría experimentar valores térmicos por encima del promedio histórico, incluso durante semanas en las que normalmente ya se registran mañanas frescas.

Las provincias del Litoral, el NEA y sectores del centro del país, incluida la región pampeana, aparecerían como las más afectadas por este patrón cálido. En estas áreas, las máximas podrían mantenerse varios grados por encima de lo esperado para esta época, prolongando una sensación térmica más cercana al final del verano que al pleno otoño.

En contraste, el sur argentino y la cordillera patagónica mostrarían un comportamiento más acorde a la estación, aunque sin descensos extremos en las temperaturas.

Clima; pronóstico; otoño; Buenos Aires. Foto: Meteored Argentina

Lluvias desparejas: exceso en algunas zonas y déficit en otras

El otro gran protagonista del pronóstico para abril es la marcada disparidad en las precipitaciones. Lejos de una distribución pareja de las lluvias, los modelos indican que el mes podría profundizar diferencias regionales ya visibles en meses anteriores.

Por un lado, el norte argentino y algunas zonas del Litoral tendrían chances de recibir precipitaciones superiores a lo normal, con eventos puntuales de lluvias intensas. Esto mantiene en alerta a sectores productivos y urbanos que ya vienen lidiando con suelos saturados o cursos de agua elevados.

En cambio, amplias áreas del centro-oeste y sur del país, incluyendo sectores de Cuyo y la Patagonia, podrían atravesar un abril más seco de lo habitual, con lluvias escasas o directamente ausentes durante varios períodos prolongados.

Impacto en el agro y en la rutina diaria

Este patrón climático mixto plantea desafíos importantes. En el ámbito agrícola, la combinación de calor persistente y lluvias irregulares puede afectar el cierre de campañas de verano y la preparación de cultivos de invierno. El manejo del agua y la atención a posibles eventos extremos serán claves durante todo el mes.

En las ciudades, las temperaturas elevadas podrían retrasar el uso de abrigo y mantener un mayor consumo energético, mientras que las lluvias intensas en cortos períodos aumentan el riesgo de anegamientos temporarios.

Ola de calor en Argentina Foto: Foto generada con IA

Un mes para seguir de cerca

Aunque se trata de tendencias generales y no de pronósticos diarios, abril se perfila como un mes dinámico y cambiante, donde pequeños ajustes en la circulación atmosférica pueden generar cambios abruptos en las condiciones locales.

Los especialistas recomiendan seguir de cerca las actualizaciones semanales del pronóstico, ya que el avance del otoño no será uniforme ni predecible en todas las regiones del país.

En definitiva, abril llegará con más calor del esperado y lluvias muy dispares, consolidando un escenario climático que exige atención, seguimiento constante y adaptación a una nueva normalidad meteorológica cada vez más variable.