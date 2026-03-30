Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 30 de marzo de 2026
Clima hoy
Hoy en Buenos Aires, el clima presentará condiciones de cielos parcialmente nubosos durante la mañana. La temperatura mínima alrededor de los 5.6°C marcará el comienzo del día, mientras que la sensación de humedad rondará el 55%. La velocidad del viento por la mañana alcanzará hasta 10 km/h, lo que proporcionará un ambiente fresco.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Durante la tarde y noche, la temperatura máxima alcanzará los 15.7°C. Los cielos continuarán parcialmente nubosos y las condiciones se mantendrán estables. El viento puede presentar rachas de hasta 21 km/h en algunos momentos, por lo que recomendamos llevar abrigo ligero si sales durante esas horas. La humedad se mantendrá estable, ofreciendo un día típico de inicios de invierno.