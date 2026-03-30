Hoy en Buenos Aires, el clima presentará condiciones de cielos parcialmente nubosos durante la mañana. La temperatura mínima alrededor de los 5.6°C marcará el comienzo del día, mientras que la sensación de humedad rondará el 55%. La velocidad del viento por la mañana alcanzará hasta 10 km/h, lo que proporcionará un ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y noche, la temperatura máxima alcanzará los 15.7°C. Los cielos continuarán parcialmente nubosos y las condiciones se mantendrán estables. El viento puede presentar rachas de hasta 21 km/h en algunos momentos, por lo que recomendamos llevar abrigo ligero si sales durante esas horas. La humedad se mantendrá estable, ofreciendo un día típico de inicios de invierno.