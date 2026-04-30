Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de abril de 2026, 10:00
Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 30 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Oeste 6 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
18°
Viento
Noroeste 6 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noroeste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 13 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 20°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:14
Puesta del sol18:43
Horas de luz10h 29m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:14 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 10h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 13 - 24 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Suroeste 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Oeste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Oeste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° 10° Noroeste 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° 10° Noroeste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 10° Oeste 10 - 18 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Suroeste 12 - 22 km/h 0% Cubierto
08:00 10° 10° Suroeste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
09:00 11° 11° Oeste 6 - 16 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Oeste 5 - 12 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Oeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Oeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Oeste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Oeste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Noroeste 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Noroeste 8 - 22 km/h 0% Cubierto
17:00 18° 18° Noroeste 6 - 20 km/h 0% Cubierto
18:00 17° 17° Norte 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Norte 4 - 11 km/h 0% Cubierto
20:00 16° 16° Oeste 3 - 8 km/h 0% Cubierto
21:00 15° 15° Noroeste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
22:00 15° 15° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Oeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Suroeste 13 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.