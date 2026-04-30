El tiempo en Neuquén hoy, 30 de abril de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 30 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en Neuquén
Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 13 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:14
|Puesta del sol
|18:43
|Horas de luz
|10h 29m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Neuquén
¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?
Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?
El sol sale hoy en Neuquén a las 08:14 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 10h 29m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?
El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Neuquén?
El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?
Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 13 - 24 km/h.
Ubicación de Neuquén
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Suroeste 11 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|12°
|12°
|Oeste 9 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|11°
|11°
|Oeste 8 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|10°
|10°
|Noroeste 7 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|10°
|10°
|Noroeste 8 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|10°
|10°
|Oeste 10 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|11°
|11°
|Suroeste 12 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|10°
|10°
|Suroeste 9 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|11°
|11°
|Oeste 6 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|11°
|11°
|Oeste 5 - 12 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|13°
|13°
|Oeste 5 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|15°
|15°
|Oeste 6 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|17°
|17°
|Oeste 8 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|18°
|18°
|Oeste 8 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|19°
|19°
|Noroeste 8 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|19°
|19°
|Noroeste 8 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|18°
|18°
|Noroeste 6 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|17°
|17°
|Norte 4 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|16°
|16°
|Norte 4 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|16°
|16°
|Oeste 3 - 8 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|15°
|15°
|Noroeste 6 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|15°
|15°
|Noroeste 5 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|14°
|14°
|Oeste 4 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|14°
|14°
|Suroeste 13 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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