Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 30 de marzo de 2026
Clima Actual
Para este clima en Catamarca, la mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.4°C, brindando una sensación fresca a lo largo del día. Se espera una leve presencia de viento con una velocidad de hasta 10 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Durante la tarde, el clima se mantendrá parcialmente nuboso, alcanzando las temperaturas máximas de 23.7°C. No se esperan precipitaciones relevantes, pero es recomendable estar atento a cambios eventuales en el clima. La humedad jugará un papel importante, con un promedio de 65%, aportando una sensación de frescura en el ambiente. Al caer la noche, las condiciones se mantendrán similares, con un ligero descenso en las temperaturas y la continuidad de las condiciones nubosas.