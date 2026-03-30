Para este clima en Catamarca, la mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.4°C, brindando una sensación fresca a lo largo del día. Se espera una leve presencia de viento con una velocidad de hasta 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde, el clima se mantendrá parcialmente nuboso, alcanzando las temperaturas máximas de 23.7°C. No se esperan precipitaciones relevantes, pero es recomendable estar atento a cambios eventuales en el clima. La humedad jugará un papel importante, con un promedio de 65%, aportando una sensación de frescura en el ambiente. Al caer la noche, las condiciones se mantendrán similares, con un ligero descenso en las temperaturas y la continuidad de las condiciones nubosas.