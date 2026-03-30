En la mañana de hoy en Chubut, el clima se presentará parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 7.3°C. Los vientos soplarán a una velocidad media de hasta 19 km/h, lo que podría sentirse fresco. La humedad relativa del aire será de aproximadamente 79%, por lo que es importante abrigarse adecuadamente si se tiene planeado estar al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En la tarde, la temperatura en Chubut alcanzará su máximo de 14.7°C, manteniendo el cielo parcialmente nuboso. Los vientos se intensificarán ligeramente, registrando ráfagas cercanas a los 31 km/h. Ya hacia la noche, se esperan condiciones similares, con posibilidad de formación de nubes densas que incrementarían la sensación de humedad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 30 de marzo de 2026

Las observaciones astronómicas destacan que el sol se asomará a las 08:28 a.m. y se ocultará a las 05:51 p.m. La luz del día será predominante por unas pocas horas, lo que invita a sacar provecho del día hasta el anochecer.