Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 30 de marzo de 2026
Clima diario
Pronóstico del tiempo en Ciudad De Buenos Aires
Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima estará mayormente nublado durante la mañana, con temperaturas mínimas que comenzarán en 8.6°C. Aunque las nubes dominarán el cielo, no se prevé precipitación significativa. La humedad relativa alcanzará un 62% aproximadamente, lo cual podría hacer que la sensación térmica sea algo más húmeda de lo esperado.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
A medida que nos acercamos al mediodía, se espera que las temperaturas aumenten progresivamente, alcanzando una máxima de alrededor de 16°C. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 8 km/h, aportando una brisa ligera y refrescante. Al entrar en la noche, la nubosidad persistirá, brindando un telón de fondo gris a la espléndida puesta de sol, proyectada para las 17:50 horas. Es un buen momento para disfrutar de una velada tranquila al aire libre, siempre y cuando uno esté abrigado adecuadamente.