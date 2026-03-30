Pronóstico del tiempo en Ciudad De Buenos Aires

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima estará mayormente nublado durante la mañana, con temperaturas mínimas que comenzarán en 8.6°C. Aunque las nubes dominarán el cielo, no se prevé precipitación significativa. La humedad relativa alcanzará un 62% aproximadamente, lo cual podría hacer que la sensación térmica sea algo más húmeda de lo esperado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que nos acercamos al mediodía, se espera que las temperaturas aumenten progresivamente, alcanzando una máxima de alrededor de 16°C. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 8 km/h, aportando una brisa ligera y refrescante. Al entrar en la noche, la nubosidad persistirá, brindando un telón de fondo gris a la espléndida puesta de sol, proyectada para las 17:50 horas. Es un buen momento para disfrutar de una velada tranquila al aire libre, siempre y cuando uno esté abrigado adecuadamente.