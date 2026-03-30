Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 30 de marzo de 2026
Noticias del clima
Hoy en Córdoba, el clima será caracterizado por un inicio parcialmente nuboso durante la mañana. Se espera que las temperaturas mínimas comiencen en alrededor de 7.3°C, aumentando gradualmente a medida que avancen las horas. Sin embargo, la probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula con un nivel de humedad que alcanzará hasta el 54%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Durante la tarde y la noche en Córdoba, las condiciones climáticas continuarán con un cielo parcialmente nuboso. La temperatura máxima podrá rondar los 21.9°C. Los vientos se mantendrán con una velocidad media de 19 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 23 km/h. A lo largo del día, la humedad será moderada, proporcionando un ambiente relativamente confortable.
Observaciones astronómicas
Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol en Córdoba saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21. Durante la noche, la luna será visible desde las 17:38, complementando una jornada de fenómenos astronómicos interesantes.