Hoy en Córdoba, el clima será caracterizado por un inicio parcialmente nuboso durante la mañana. Se espera que las temperaturas mínimas comiencen en alrededor de 7.3°C, aumentando gradualmente a medida que avancen las horas. Sin embargo, la probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula con un nivel de humedad que alcanzará hasta el 54%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y la noche en Córdoba, las condiciones climáticas continuarán con un cielo parcialmente nuboso. La temperatura máxima podrá rondar los 21.9°C. Los vientos se mantendrán con una velocidad media de 19 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 23 km/h. A lo largo del día, la humedad será moderada, proporcionando un ambiente relativamente confortable.

Observaciones astronómicas

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol en Córdoba saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21. Durante la noche, la luna será visible desde las 17:38, complementando una jornada de fenómenos astronómicos interesantes.