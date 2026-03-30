El clima en Corrientes para la mañana de este lunes se prevé con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas llegarán a los 8.2°C, mientras que la humedad alcanzará niveles de hasta el 94%. Se esperan vientos moderados, con velocidades de hasta 12 km/h, aportando una brisa fresca a la mañana. La probabilidad de precipitaciones es baja, asegurando un inicio de semana sin lluvias significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde y noche, el clima en Corrientes continuará con condiciones similares, manteniendo el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas subirán hasta un máximo de 18.8°C, proporcionando un ambiente agradable para cerrar el día. La velocidad del viento aumentará ligeramente, llegando a los 19 km/h por la noche, pero sin causar mayores inconvenientes. La humedad se mantendrá elevada, rondando el 65% durante toda la jornada.