Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este lunes 30 de marzo de 2026
Tiempo Corrientes
El clima en Corrientes para la mañana de este lunes se prevé con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas llegarán a los 8.2°C, mientras que la humedad alcanzará niveles de hasta el 94%. Se esperan vientos moderados, con velocidades de hasta 12 km/h, aportando una brisa fresca a la mañana. La probabilidad de precipitaciones es baja, asegurando un inicio de semana sin lluvias significativas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Durante la tarde y noche, el clima en Corrientes continuará con condiciones similares, manteniendo el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas subirán hasta un máximo de 18.8°C, proporcionando un ambiente agradable para cerrar el día. La velocidad del viento aumentará ligeramente, llegando a los 19 km/h por la noche, pero sin causar mayores inconvenientes. La humedad se mantendrá elevada, rondando el 65% durante toda la jornada.