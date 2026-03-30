Hoy en Formosa, el clima será agradable durante la mañana con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 7.9°C y la máxima alcanzará los 20.5°C. Durante las primeras horas del día, no se esperan precipitaciones significativas, haciendo del día un momento ideal para actividades al aire libre. La humedad alcanzará un máximo del 96%, lo cual puede generar una sensación térmica ligeramente más cálida de lo esperado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde y noche, se anticipa que las temperaturas desciendan un poco, manteniéndose dentro de un rango templado. El viento llegará desde el este con una velocidad media de 22 km/h, sin embargo, no se prevén ráfagas notables. La probabilidad de lluvia se mantiene baja, por lo que las condiciones se prestan para disfrutar de una noche tranquila. Recuerde que al estar en una región subtropical, la humedad del 96% podría hacer que se sienta más humedad de lo que los termómetros indican.

Observaciones astronómicas

La puesta de sol está programada para las 18:08 horas, mientras que el amanecer fue a las 07:37 horas. Esto marca un día más corto, característico del mes de marzo en el hemisferio sur.