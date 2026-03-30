En Jujuy, el clima para la mañana de hoy se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas irán desde los 4.2°C hasta los 18.4°C, con un índice de humedad del 85%. El viento soplará con una velocidad máxima de 14 km/h, ofreciendo un ambiente fresco pero sin condiciones climáticas extremas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, el clima se mantendrá estable con cielos en su mayoría claros. Las temperaturas bajarán ligeramente hacia la noche pero permanecerán dentro de un rango confortable. El viento continuará moderado, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h.

Es recomendable llevar un abrigo ligero para la noche, ya que la temperatura tiende a descender. Sin embargo, no se prevén condiciones atmosféricas adversas, lo que hace que sea un buen día para actividades al aire libre.



Observaciones astronómicas: el amanecer se producirá a las 07:26, mientras que el atardecer será a las 18:41, ofreciendo un amplio margen para aprovechar la luz solar en las variadas actividades que se pueden realizar en la región.