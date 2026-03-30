Hoy en La Pampa, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 7.1°C. Desde la mañana, se anticipa un ambiente fresco, con una humedad del 79% que podría aumentar la sensación térmica. El viento soplará a una velocidad máxima de 14 km/h durante el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

En la tarde noche, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.4°C. La nubosidad se mantendrá con posibilidades de observar algún claro momentáneo. Los vientos podrían aumentar un poco, llegando hasta 29 km/h como ráfagas, conservando el clima fresco típico de la región.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 30 de marzo de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:59 y se pondrá a las 18:08. Se recomienda disfrutar de las vistas al atardecer dadas las condiciones óptimas del cielo.