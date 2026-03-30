Este lunes 30 de marzo de 2026, el clima en La Rioja se presenta con características distintivas que marcarán el día desde temprano hasta la caída del sol. Las primeras horas de la mañana estarán dominadas por un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de los 6°C. Se espera una brisa agradable con vientos que alcanzarán hasta 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde y noche, las condiciones meteorológicas en La Rioja se mantendrán estables. Las temperaturas máximas rondarán los 21°C, continuando con un cielo parcialmente cubierto. La humedad alcanzará niveles del 40%, favoreciendo una atmósfera fresca y confortable para las actividades al aire libre. A pesar de las nubes, no se prevén precipitaciones para esta jornada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 30 de marzo de 2026

Para los amantes de las observaciones astronómicas, el sol hizo su aparición a las 08:18 hs y se despedirá a las 18:35 hs, brindando una jornada de luz adecuada para disfrutar de las actividades al aire libre. Asimismo, la luna tendrá su salida a las 17:55 hs y su ocaso a las 07:47 hs del día siguiente.