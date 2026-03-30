Hoy en Mendoza, el clima se caracteriza por un inicio del día mayormente despejado, pero con algunas nubes ocasionales que podrán aparecer. Las temperaturas matutinas alcanzarán un valor mínimo de 6.6°C, proporcionando una sensación fresca a lo largo de la mañana. Los vientos del noreste se mantendrán con una velocidad máxima de 11 km/h, apenas perceptibles.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, lo que permitirá intervalos de sol. Las temperaturas podrán subir hasta 17.5°C, proporcionando un clima agradable. Por la noche, el viento cambiará su orientación hacia el sudoeste, aumentando levemente su intensidad a 13 km/h. La humedad relativa del ambiente alcanzará el 37%, sin generar incomodidad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 30 de marzo de 2026

En cuanto al fenómeno astronómico de hoy, el sol hará su aparición en el horizonte a las 08:05, llenando de luz la provincia, y se pondrá a las 18:35, cerrando la jornada con un atardecer que promete ser pintoresco.