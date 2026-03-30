El pronóstico para el clima esta mañana en Neuquén indica una jornada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C, mientras que el nivel de humedad se situará entre el 35% y el 75%, lo que podría provocar una sensación térmica algo más baja. Las temperaturas máximas esperadas alcanzarán los 17°C. Se anticipan vientos del suroeste, con una velocidad máxima de hasta 22 km/h. Es recomendable abrigarse adecuadamente para evitar sorpresas con los cambios de temperatura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Ya por la tarde y hacia la noche, el tiempo en Neuquén continuará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas descenderán gradualmente, acercándose de nuevo a los 4.9°C como mínima. La fuerza del viento también disminuirá, manteniéndose en una media de 13 km/h. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se adapten vestimentas apropiadas considerando las fluctuaciones climáticas. En caso de planificar alguna salida, sería prudente estar preparado para repentinos enfriamientos debido a la brisa nocturna.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 30 de marzo de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer será a las 08:47 horas, y se espera que el atardecer ocurra a las 18:16 horas. Esto proporciona un día relativamente corto con oportunidades limitadas para disfrutar de la luz natural. Durante este tiempo, el fenómeno de salida y puesta del sol podría ofrecer vistas escénicas, perfectas para quienes disfrutan de la fotografía del paisaje.