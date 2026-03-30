Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este lunes 30 de marzo de 2026
Clima actual
El pronóstico para el clima esta mañana en Neuquén indica una jornada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C, mientras que el nivel de humedad se situará entre el 35% y el 75%, lo que podría provocar una sensación térmica algo más baja. Las temperaturas máximas esperadas alcanzarán los 17°C. Se anticipan vientos del suroeste, con una velocidad máxima de hasta 22 km/h. Es recomendable abrigarse adecuadamente para evitar sorpresas con los cambios de temperatura.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Ya por la tarde y hacia la noche, el tiempo en Neuquén continuará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas descenderán gradualmente, acercándose de nuevo a los 4.9°C como mínima. La fuerza del viento también disminuirá, manteniéndose en una media de 13 km/h. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se adapten vestimentas apropiadas considerando las fluctuaciones climáticas. En caso de planificar alguna salida, sería prudente estar preparado para repentinos enfriamientos debido a la brisa nocturna.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 30 de marzo de 2026
En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer será a las 08:47 horas, y se espera que el atardecer ocurra a las 18:16 horas. Esto proporciona un día relativamente corto con oportunidades limitadas para disfrutar de la luz natural. Durante este tiempo, el fenómeno de salida y puesta del sol podría ofrecer vistas escénicas, perfectas para quienes disfrutan de la fotografía del paisaje.