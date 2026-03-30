Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 30 de marzo de 2026
Clima Salta
Hoy en Salta, el clima será predominantemente parcialmente nuboso. Durante la mañana, se preverá una temperatura mínima de 3.4°C con humedad que rondará el 47%. Los vientos soplarán alcanzando una velocidad máxima de 8 km/h, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente más baja. Es un día ideal para actividades al aire libre, pero conviene abrigarse en las primeras horas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Por la tarde y la noche, se espera que el clima continúe siendo parcialmente nuboso, con una temperatura máxima que podría llegar hasta los 21.2°C. El viento se mantendrá moderado durante todo el día, alcanzando su máxima intensidad en horas de la noche con ráfagas de hasta 9 km/h. Se recomienda mantener algún resguardo para el viento leve y disfrutar del ambiente despejado, ideal para caminatas nocturnas.