Hoy en Salta, el clima será predominantemente parcialmente nuboso. Durante la mañana, se preverá una temperatura mínima de 3.4°C con humedad que rondará el 47%. Los vientos soplarán alcanzando una velocidad máxima de 8 km/h, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente más baja. Es un día ideal para actividades al aire libre, pero conviene abrigarse en las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde y la noche, se espera que el clima continúe siendo parcialmente nuboso, con una temperatura máxima que podría llegar hasta los 21.2°C. El viento se mantendrá moderado durante todo el día, alcanzando su máxima intensidad en horas de la noche con ráfagas de hasta 9 km/h. Se recomienda mantener algún resguardo para el viento leve y disfrutar del ambiente despejado, ideal para caminatas nocturnas.