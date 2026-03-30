El clima en San Juan para este lunes se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas llegarán a los 9.2°C, ofreciendo una agradable jornada matutina. A su vez, los vientos moderados soplarán desde el oeste con una velocidad media de 11 km/h, generando un ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Hacia la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán similares con temperaturas máximas alcanzando los 20.4°C. La noche tendrá cielos igualmente nubosos pero con una humedad promediando el 61%, lo cual podría entregar una sensación de bochorno en ciertos momentos. Los vientos continuarán con similares intensidades a lo largo del día, con algunas ráfagas que podrían alcanzar unos 17 km/h.