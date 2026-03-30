Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este lunes 30 de marzo de 2026
Estado del tiempo
Hoy en San Luis, se experimentará un día con clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, se anticipa una temperatura mínima de 7.5°C, sin presencia de precipitación, ideal para actividades al aire libre. La humedad se mantendrá alrededor del 66%, proporcionando un ambiente fresco.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Ya en la tarde y noche, la temperatura alcanzará un máximo de 17.7°C. El cielo seguirá mostrando alguna nubosidad, mientras que el viento soplará a una media de 5.3 m/s, manteniendo el día relativamente agradable. La variabilidad del viento se presentará con ráfagas que podrían alcanzar hasta 12 m/s.