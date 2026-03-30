Hoy en San Luis, se experimentará un día con clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, se anticipa una temperatura mínima de 7.5°C, sin presencia de precipitación, ideal para actividades al aire libre. La humedad se mantendrá alrededor del 66%, proporcionando un ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Ya en la tarde y noche, la temperatura alcanzará un máximo de 17.7°C. El cielo seguirá mostrando alguna nubosidad, mientras que el viento soplará a una media de 5.3 m/s, manteniendo el día relativamente agradable. La variabilidad del viento se presentará con ráfagas que podrían alcanzar hasta 12 m/s.