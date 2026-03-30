Pronóstico del tiempo para la mañana en Santa Fe

Esta mañana, el clima en Santa Fe se presentará parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de 7.9°C. Si deseas más detalles sobre el clima, considera la mínima exposición a la brisa suave que alcanzará velocidades de hasta 21 km/h. El nivel de humedad rondará el 85%, lo que puede agregar una sensación de frescura a la atmósfera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, se prevé una leve subida de las temperaturas, alcanzando un máximo de 18.5°C, mientras que el cielo permanecerá parcialmente cubierto. Los vientos se intensificarán ligeramente, con un máximo de 21 km/h, haciendo que el ambiente se sienta un poco más dinámico. La noche traerá consigo la continuación de este patrón, con cielos parcialmente nubosos y vientos de moderada intensidad, permitiendo que se mantenga una aparente frescura en el ambiente.

Recuerda llevar un chaleco si piensas salir en la mañana, ya que la sensación térmica puede ser un poco más baja debido a la humedad.