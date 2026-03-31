Lluvias y tormentas. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional para este miércoles 1 de abril muestra advertencias de distinto nivel en buena parte del país, con especial atención sobre el centro y el litoral argentino, donde rigen alertas amarillas y naranjas por fenómenos meteorológicos que podrían generar complicaciones.

La zona más comprometida aparece en el este de la provincia de Buenos Aires y sectores del litoral, donde el nivel naranja indica fenómenos potencialmente peligrosos, con probabilidad de tormentas fuertes, ráfagas intensas, abundante caída de agua en cortos períodos y actividad eléctrica.

En áreas bajo alerta amarilla, el organismo advierte por eventos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en actividades cotidianas. Esto alcanza también a sectores del centro del país y parte de la Patagonia, donde las condiciones pueden variar durante la jornada.

Clima para Buenos Aires. Foto: SMN.

Cómo estará el clima el resto de la semana

Luego de varios días de calor intenso y humedad elevada, el pronóstico anticipa un cambio de tiempo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires con tormentas a mitad de semana y un descenso progresivo de la temperatura.

Para este martes se espera una jornada todavía calurosa, con una máxima de 29 grados y cielo parcialmente nublado durante gran parte del día. Sin embargo, el miércoles llegará la inestabilidad: la temperatura trepará hasta los 30 grados y se prevén tormentas aisladas desde la mañana, con mayor probabilidad durante la tarde y la noche.

Clima para Buenos Aires. Foto: SMN.

El jueves continuará el tiempo inestable, con lluvias durante la madrugada y una máxima de 29 grados, aunque hacia el viernes comenzará a sentirse un descenso térmico más marcado.

De cara al fin de semana, las condiciones mejorarán: el sábado se perfila como el día más fresco, con una mínima de 18 grados y máxima de 25, mientras que domingo y lunes mantendrán temperaturas agradables y cielo mayormente estable.

Qué significa cada nivel de alerta, según el SMN

Nivel rojo

Seguí instrucciones oficiales: se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.

Nivel naranja

Preparate: se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Lluvia Foto: Copilot AI por Canal 26

Nivel amarillo

Informate: posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Nivel verde