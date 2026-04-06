Hoy en Buenos Aires, el clima se presenta parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas cercanas a los 5.6°C. Los vientos soplarán desde el noreste a una velocidad media de 21 km/h, lo que generará una sensación más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y la noche, el clima continuará parcialmente nuboso. La temperatura alcanzará un máximo de 15.7°C. Esta tendencia de cielos cubiertos con intervalos de sol se mantendrá a lo largo del día. La humedad oscilará cerca del 55%, lo cual contribuye a una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable llevar abrigo ligero durante la mañana y una chaqueta al caer la noche debido al descenso de la temperatura.