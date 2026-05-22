Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 22 de mayo de 2026, 06:30
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Buenos Aires Corre.
Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo cubierto, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Cubierto
Viento
Sur 7 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
11°
Viento
Noreste 7 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
11°
Viento
Este 6 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 8 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 12°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol17:54
Horas de luz10h 9m
Fase lunarCreciente
Iluminación41%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 22 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:45 y se pone a las 17:54, dando aproximadamente 10h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 22 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 8 - 19 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Norte 2 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° 10° Sur 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Sur 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Sur 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sur 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sur 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sur 6 - 12 km/h 0% Cubierto
08:00 Sur 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Sur 7 - 13 km/h 0% Cubierto
10:00 Sureste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Este 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Este 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 11° 11° Noreste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
14:00 11° 11° Noreste 6 - 19 km/h 0% Cubierto
15:00 11° 11° Este 7 - 19 km/h 0% Cubierto
16:00 11° 11° Noreste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
17:00 11° 11° Noreste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
18:00 11° 11° Este 6 - 18 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Este 6 - 14 km/h 0% Cubierto
20:00 11° 11° Este 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Este 7 - 14 km/h 0% Cubierto
22:00 11° 11° Este 6 - 13 km/h 0% Cubierto
23:00 11° 11° Este 6 - 12 km/h 0% Cubierto
24:00 11° 11° Noreste 7 - 14 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.