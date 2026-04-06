Hoy en Ciudad de Buenos Aires, el clima se caracteriza por ser principalmente parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondan los 8.6°C, y no se esperan precipitaciones, lo que hace un inicio de día agradable para quienes desean disfrutar de una salida matutina al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, las condiciones climáticas mantendrán una temperatura máxima de unos 16°C. Aunque el cielo permanecerá parcialmente cubierto, no se anticipan lluvias significativas. Los vientos, que alcanzarán una velocidad media de 22 km/h, pueden incrementar la sensación de frescura, particularmente en zonas abiertas. Por la noche, las condiciones seguirán siendo agradables y sin posibilidades de lluvia según el pronóstico actual.