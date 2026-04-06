Hoy en Córdoba, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.3°C, ofreciendo un ambiente fresco para comenzar el día. Los vientos soplarán a una velocidad media de 19 km/h, lo que brinda una ligera brisa matutina. La humedad se mantendrá en un nivel del 31%, lo que garantiza una atmósfera moderadamente seca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y la noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas rondarán los 21.9°C, llegando al punto más cálido del día. Los vientos presentarán ráfagas de hasta 23 km/h, aportando un ligero frescor. Aunque hoy no se esperan precipitaciones, es importante estar atentos a posibles cambios en el clima a lo largo del día.