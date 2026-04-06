Durante la mañana en Formosa, el clima se presentará con un rostro sereno, acompañado de un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se mantendrán a la alza en alrededor de 7.9°C, creando un ambiente que promete ser fresco pero placentero. Los vientos soplarán a una velocidad moderada, alcanzando un máximo de 10 km/h. La humedad se mantendrá en niveles altos, alrededor del 41%, asegurando una sensación de frescura en el aire.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde y noche, el clima en Formosa seguirá mostrando pocos cambios, con temperaturas máximas que tienden a alcanzar los 20.5°C. A medida que el día llegue a su fin, el cielo continuará teniendo una mezcla de nubes dispersas, aunque dejando espacio para que la luz del incipiente atardecer se deje notar. Las ráfagas de viento podrían incrementarse ligeramente, llegando a una máxima de 17 km/h, y la presión atmosférica rondará los 1020.7 mb, lo cual es favorable para una tarde tranquila.

Recomendaciones: Se recomienda a los residentes y visitantes llevar un abrigo ligero al salir, ya que la brisa podría sentirse fresca especialmente cerca del anochecer.

Observaciones astronómicas para este lunes 6 de abril de 2026

El sol hará su elegante aparición a las 07:37, despidiéndose a las 18:08 en un precioso atardecer. Con el arrullo del crepúsculo, la luna saldrá alrededor de las 17:29, permitiendo una espléndida y clara observación hasta su ocaso, que acontecerá a las 07:02 del día siguiente.