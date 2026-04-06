En Jujuy, este lunes 6 de abril de 2026, se prevé un clima con cielo mayormente despejado en la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, con una sensación térmica más baja debido a la baja humedad del 46%. El viento soplará con ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, y la temperatura ascenderá hasta alcanzar 18.4°C como máxima. Los vientos serán constantes, con una velocidad promedio de 11 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Hacia la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con la posibilidad de nubosidad variable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 6 de abril de 2026

El amanecer será a las 08:01 y el ocaso a las 18:41. Será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre con las debidas precauciones frente al viento moderado.