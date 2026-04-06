Durante la jornada matutina en Neuquén, el clima presentará un escenario parcialmente nuboso. La temperatura mínima esperada será de 4.9°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C, ofreciendo un ambiente fresco para comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, con temperaturas que seguirán siendo frescas pero agradables. Los vientos soplarán con una velocidad media de 13 km/h, generando ráfagas más intensas por la noche que alcanzarán los 17 km/h. La humedad relativa del aire se situará alrededor del 35%. Es importante estar prevenido, ya que el pronóstico indica que no habrá precipitaciones significativas durante el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 6 de abril de 2026

En términos de observaciones astronómicas, se anticipa que el sol hará su aparición a las 08:22 horas, mientras que se pondrá a las 18:16 horas en Neuquén. Este horario solar nos ayudará a planificar las actividades al aire libre con mayor precisión.