Hoy en San Juan, el clima se mantendrá con condiciones de cielo parcialmente nuboso por la mañana. Se espera que las temperaturas oscilen entre los 9.2°C y los 20.4°C durante el transcurso del día. La humedad alcanzará un nivel máximo del 61%, permitiendo una jornada relativamente agradable. Además, la velocidad del viento será de 11 km/h, proporcionando una leve brisa durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche de este lunes 6 de abril, el clima permanecerá similar, con el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán entre los 9.2°C y 20.4°C, asegurando un ambiente templado. La velocidad del viento aumentará a un máximo de 17 km/h, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si planea salir. Es importante tener en cuenta que no se anticipa lluvia, por lo que las actividades al aire libre no deberían verse afectadas.

"Las condiciones climáticas de hoy son ideales para actividad física ligera al aire libre."