En San Luis, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. La temperatura mínima será de 7.5°C, y no se espera acumulación de precipitaciones. Sin embargo, es recomendable llevar una campera ligera si planeas salir a primeras horas. El viento soplará con una intensidad que podría alcanzar los 22 km/h, así que recuerda cerrar bien puertas y ventanas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y la noche, el clima continuará siendo parcialmente nuboso. La temperatura máxima llegará a los 17.7°C, proporcionando un ambiente agradable. Tampoco se anticipan lluvias, y la humedad se mantendrá alrededor del 66%. Los vientos seguirán desde el sur a una velocidad promedio de 22 km/h.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:24, dejando suficiente tiempo para disfrutar del día. Si tienes la oportunidad, aprovecha este espacio para capturar el ocaso de San Luis, que promete ser espectacular.